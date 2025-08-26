Работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные сферы.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает различные вакансии с официальным трудоустройством и стабильной заработной платой, сообщает Politeka.

Актуальные предложения размещает сайт work.ua.

В частности, национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» ищет почтальона . Зарплата составляет 8300 гривен, плюс индивидуальная премия за выполнение плановых показателей. Основные обязанности включают в себя разнос посылок, газет и писем, доставку пенсий и денежных переводов, сопутствующих товаров, а также поддержание отношений с клиентами.

Кандидат должен иметь среднее образование, быть организованным, пунктуальным и радушным. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, обучение, развитие и возможности карьерного роста.

Еще одно предложение – должность охранника в «Мясной мануфактуре». Обязанности предусматривают контроль безопасности на территории производства, проверку доступа работников, посетителей и транспорта, обход помещений и прилегающей территории, а также предупреждение и реагирование на нарушения.

Заработная плата от 10000 до 11000 гривен, работа полный день, компания поддерживает развитие и профессиональный рост работников, охотно принимает людей с инвалидностью и пенсионеров.

Продавец-кассир в сети «Пан Маркет» также доступен в Кривом Роге. Зарплата составляет 15 000 гривен, график 4/2 или 3/2 с 8:00 до 20:00. Основные обязанности включают в себя проведение кассовых операций, выкладку товаров, контроль сроков годности, участие в инвентаризации и поддержание порядка в магазине.

Компания предоставляет официальное трудоустройство, необходимые ресурсы для работы и карьерного роста.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные сферы — логистику, охрану и розничную торговлю, обеспечивает стабильный доход, комфортные условия труда и поддержку со стороны руководства, позволяя старшим специалистам активно работать и развиваться в современных компаниях города.

