Дефицит продуктов в Кривом Роге в этом году вызывает беспокойство из-за изменений в урожайности овощей, фруктов и ягод, сообщает Politeka.

Правительство рассчитывало на значительно лучшие показатели зерновых и масличных культур, а также плодовых продуктов, поэтому формировало оптимистичные экономические прогнозы на 2025 год. Однако Украинский клуб аграрного бизнеса пересмотрел ожидания сбора овощей, фруктов и ягод.

По прогнозам УКАБ, овощей будет собрано 7,6 млн т (+11,5%), картофеля – 19,4 млн т (+10,7%), а плодово-ягодных культур – 1,8 млн т (-12,4%). Эксперты отмечают, что такие показатели лучше прошлогодних, когда в связи с дефицитом стоимость значительно выросла. В то же время производители семенного картофеля прогнозируют снижение урожая на 25–30% из-за весенних заморозков и нестабильной погоды июля, особенно в Киевской и южных областях.

Разногласия в оценках связаны с тем, что 90% картофеля производится малыми хозяйствами и приусадебными участками, данные которых не всегда попадают в официальную статистику. Аналитик Максим Гопка добавляет, что площади под картофелем постепенно уменьшаются в связи с климатическими и агрономическими факторами, что влияет на общий сбор.

Ситуация с овощами значительно лучше. Предложение капусты, свеклы, моркови и лука на рынке растет, а цены на некоторые культуры уже ниже прошлогодних. Фрукты пострадали от заморозков: потеряно 10% облепихи, ежевика отстает в развитии, первые ягоды только начинают собирать. Персики также пострадали, потому сейчас 90% фруктов на рынке импортные, сообщает Green Technology.

Особое внимание уделяют яблокам: прошлогодний урожай хватил только до нового года из-за нехватки хранилищ, что подняло цену до более чем 100 грн/кг. По словам координатора проекта EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, в 2025 году урожай может стабилизировать цены. Большую роль в формировании стоимости будет играть августовская погода, ведь слишком жаркие дни могут повлиять на общий объем сбора.

Поэтому жителям следует внимательно следить за предложением на рынке из-за возможного дефицита продуктов в Кривом Роге этого сезона.

