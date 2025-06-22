Графіки відключення газу на тиждень 23-29 червня у Вінницькій області дозволять уникнути аварійних ситуацій та забезпечити належне функціонування газових мереж у майбутньому.

Графіки відключення газу на тиждень 23-29 червня у Вінницькій області оприлюднила Вінницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», повідомляє Politeka.

Причина — проведення планових ремонтних робіт на газорозподільних мережах, що має забезпечити безпеку та стабільність подачі газу у регіоні. Жителів низки населених пунктів попередили про тимчасове припинення постачання блакитного палива.

Зокрема, з 8:00 25 числа до 18:00 26 числа газопостачання буде зупинене у селах Дубина, Жежелів, Гурівці, Бродецьке, Непедівка (Глухівська громада), а також у селі Окладне (Барська громада). У місті Тульчин (вулиці Незалежності та Києво-Подільська) газ відключать 26 червня з 9:00 до 17:00.

Ще одна хвиля відключень очікує людей, що живуть у населених пунктах Уланів, Пагурці, Тараски, Чепелі, Великий Острожок, Воронівці, Лозна та Чернятинці (Хмільницький район) — з 8:00 30 червня до 17:00 4 липня. Усі роботи є плановими й спрямовані на покращення технічного стану мереж.

Постачальник закликає мешканців перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ до житла працівникам філії для проведення всіх необхідних робіт. Відновлення подачі газу відбуватиметься лише за умови присутності мешканців у будинках — це обов’язкова вимога безпеки.

Фахівці наголошують: графіки відключення газу на тиждень 23-29 червня у Вінницькій області дозволять уникнути аварійних ситуацій та забезпечити належне функціонування газових мереж у майбутньому. У разі виникнення питань мешканці можуть звертатися до контактного центру «Газмереж».

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