Графики отключения газа на неделю 23-29 июня в Винницкой области позволят избежать аварийных ситуаций и обеспечить надлежащее функционирование газовых сетей в будущем.

Графики отключения газа на неделю 23-29 июня в Винницкой области обнародовал Винницкий филиал ООО «Газораспределительные сети Украины», сообщает Politeka.

Причина — проведение плановых ремонтных работ на газораспределительных сетях, обеспечивающих безопасность и стабильность подачи газа в регионе. Жителей ряда населенных пунктов предупредили о временном прекращении поставок голубого топлива.

В частности, с 8:00 25 числа до 18:00 26 числа газоснабжение будет остановлено в таких селах как: Дубина, Жежелей, Гуровцы, Бродецкое, Непедовка (Глуховское общество), а также в селе Окладное (Барское общество). В городе Тульчин (улицы Независимости и Киево-Подольская) газ отключат 26 июня с 9:00 до 17:00.

Еще одна волна отключений ожидает людей, живущих в населенных пунктах Уланов, Пагурцы, Тараски, Чепели, Большой Острожок, Вороновцы, Лозна и Чернятинцы (Хмельницкий район) - с 8:00 30 июня до 17:00 4 июля. Все работы плановые и направлены на улучшение технического состояния сетей.

Поставщик призывает жителей перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к жилью работникам филиала для всех необходимых работ. Восстановление подачи газа будет происходить только при наличии жителей в домах — это обязательное требование безопасности.

Специалисты отмечают: графики отключения газа на неделю 23-29 июня в Винницкой области позволят избежать аварийных ситуаций и обеспечить надлежащее функционирование газовых сетей в будущем. В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в контактный центр «Газсетей».

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