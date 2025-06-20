Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та пенсіонери в Вінниці можуть отримувати безкоштовні продукти та іншу необхідну допомогу.

Для ВПО у Вінниці існує багато локацій, де можна отримати допомогу у вигляді безкоштовних продуктів харчування, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи для отримання безкоштовних продуктів можуть звертатися зокрема до Вінницького міського центру надання благодійної допомоги, який розташований за адресою вул. Соборна, 68 (колишній кінотеатр ім. Коцюбинського). Центр працює з понеділка по пʼятницю з 10 до 16 години.

Таку гуманітарну допомогу видають раз на місяць. Потрібно заздалегідь зареєструватися за номером телефону та для отримання набору предʼявити свою довідку про статус ВПО, пише Politeka.

Також повідомлялося про надання одноразової підтримки ВПО від Товариства Червоного Хреста Україна. Попередньо зареєструвавшись, можна отримати продукти харчування, гігієнічні набори, матраци, подушки, ковдри, постільну білизну, посуд, дитяче харчування.

Крім того, у Вінниці працює волонтерська організація "Фенікс", яка допомагає переселенцям із їжею та медикаментами. Для жінок і дітей гуманітарку може також надавати громадська організація "ВІСЬ".

Пенсіонери ж можуть звернутися по гуманітарку в територіальний центр соціального обслуговування за адресою вул. Соборна, 50, та представників місії "Карітас-Спес-Вінниця". Окрім їжі, там також можна отримати гігієнічні набори.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги: що може подорожчати.

Також Politeka писала, що українцям заплатять за розміщення переселенців: як отримати компенсацію.

Крім того, Politeka розповідала про подорожчання продуктів: ціни зростають на крупи, рибу та не тільки.