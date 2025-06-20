Внутри перемещенные лица (ВПЛ) и пенсионеры в Виннице могут получать бесплатные продукты и другую необходимую помощь.

Для ВПЛ в Виннице существует много локаций, где можно получить помощь в виде бесплатных продуктов питания, сообщает Politeka.

Внутренне перемещенные лица для получения бесплатных продуктов могут обращаться, в частности, в Винницкий городской центр оказания благотворительной помощи, расположенный по адресу ул. Соборная, 68 (бывший кинотеатр им. Коцюбинского). Центр работает с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.

Такую гуманитарную помощь оказывают раз в месяц. Нужно заранее зарегистрироваться по телефону и для получения набора предъявить свою справку о статусе ВПЛ, пишет Politeka.

Также сообщалось о предоставлении единовременной поддержки ВПЛ от Общества Красного Креста Украина. Предварительно зарегистрировавшись, можно получить продукты питания, гигиенические наборы, матрасы, подушки, одеяла, постельное белье, посуду, детское питание.

Кроме того, в Виннице работает волонтерская организация "Феникс", которая помогает переселенцам с едой и медикаментами. Для женщин и детей гуманитарку может также предоставлять общественная организация "ВІСЬ".

Пенсионеры могут обратиться за гуманитаркой в территориальный центр социального обслуживания по адресу ул. Соборная, 50, и к представителям миссии "Каритас-Спес-Винница". Кроме еды, там можно получить гигиенические наборы.

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