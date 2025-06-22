Відключення води на тиждень 23-29 червня у Дніпрі є вимушеним кроком, спрямованим на стабілізацію фінансового стану комунального підприємства

Відключення води на тиждень 23-29 червня у Дніпрі торкнеться мешканців Самарського району, повідомляє Politeka.

КП «Дніпроводоканал» повідомляє про проведення чергової хвилі відключень послуг водопостачання та водовідведення у зв’язку з наявністю боргів за комунальні послуги. Захід триватиме з 23 по 27 червня 2025 року. У цей період спеціалізована бригада працюватиме в приватному та державному секторі, обслуговуючи адреси, де є заборгованість.

Сума несплачених коштів за вказаними адресами перевищила 486 тисяч гривень, що й стало причиною радикальних заходів. Мешканців закликають терміново погасити борги або укласти договір на реструктуризацію платежів — це допоможе уникнути тимчасового відключення.

Графік, адреси та інші деталі доступні на офіційному сайті підприємства Там також розміщені контакти Центрів абонентських послуг та районних абонслужб, куди можна звернутися для уточнення інформації або оформлення реструктуризації.

Для тих споживачів, хто стикається з фінансовими труднощами, підприємство радить не зволікати та заздалегідь домовлятись про варіанти погашення боргу. В іншому випадку, з 23 червня, може настати повне припинення послуг із водовідведення.

Відключення води на тиждень 23-29 червня у Дніпрі є вимушеним кроком, спрямованим на стабілізацію фінансового стану комунального підприємства та недопущення подальших збоїв у роботі міської системи водопостачання.

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