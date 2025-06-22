Отключение воды на неделю 23-29 июня в Днепре является вынужденным шагом, направленным на стабилизацию финансового состояния коммунального предприятия

Отключение воды на неделю 23-29 июня в Днепре коснется жителей Самарского района, сообщает Politeka.

КП «Днепропроводканал» сообщает о проведении очередной волны отключений услуг водоснабжения и водоотвода в связи с наличием долгов за коммунальные услуги. Мероприятие продлится с 23 по 27 июня 2025 года. В этот период специализированная бригада будет работать в частном и государственном секторе, обслуживая адреса, где есть задолженность.

Сумма неуплаченных средств по указанным адресам превысила 486 тысяч гривен , что и стало причиной радикальных мер. Жителей призывают срочно погасить долги или заключить договор на реструктуризацию платежей – это поможет избежать временного отключения.

График, адреса и другие детали доступны на официальном сайте предприятия. Там также размещены контакты Центров абонентских услуг и районных абонслужб, куда можно обратиться для уточнения информации или оформления реструктуризации.

Для тех потребителей, кто сталкивается с финансовыми трудностями, предприятие советует не тянуть и заранее договариваться о вариантах погашения долга. В противном случае, с 23 июня, может наступить полное прекращение услуг по водоотводу.

Отключение воды на неделю 23-29 июня в Днепре является вынужденным шагом, направленным на стабилизацию финансового состояния коммунального предприятия и недопущение дальнейших сбоев в работе городской системы водоснабжения.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.