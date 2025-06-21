Про результати розгляду призначення, відмову чи суму субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області Пенсійний фонд повідомляє індивідуально.

Щоб отримувати субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області на неопалювальний сезон, окремим категоріям громадян слід подбати про своєчасне звернення, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області на оплату житлово-комунальних послуг та витрат на управління багатоквартирним будинком у неопалювальний період нараховується з 1 травня до 30 вересня. Щоб отримати допомогу з початку цього періоду, необхідно подати відповідну заяву до кінця червня. У разі звернення пізніше субсидію буде призначено лише з місяця подання документів.

Особисто звернутися до органів Пенсійного фонду й подати оновлену заяву разом із декларацією потрібно, якщо:

ви орендуєте житло та самостійно сплачуєте комунальні послуги;

у житловому приміщенні фактично мешкає менше людей, ніж зареєстровано;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які користуються субсидією за адресою, відмінною від місця реєстрації;

у попередній (опалювальний) сезон субсидія була призначена, але її розмір становив 0 грн.

Для всіх інших громадян перепризначення субсидії на неопалювальний період відбуватиметься автоматично.

Також нагадаємо, що субсидія на придбання твердого чи рідкого пічного палива, скрапленого газу та на оплату комунальних послуг призначається на весь календарний рік. Якщо звернення щодо пільг подано пізніше, вона буде нарахована з місяця звернення й діятиме до кінця поточного року.

Про результати розгляду — призначення, відмову чи суму субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області — Пенсійний фонд повідомляє індивідуально. Вся інформація надходить до особистого кабінету заявника на вебпорталі електронних послуг ПФУ після кожного перепризначення пільг — як на опалювальний, так і на неопалювальний сезон.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.