О результатах рассмотрения назначения, отказе или сумме субсидии для пенсионеров в Николаевской области Пенсионный фонд сообщает индивидуально.

Чтобы получать субсидии для пенсионеров в Николаевской области на неотапливаемый сезон, отдельным категориям граждан следует позаботиться о своевременном обращении, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Субсидии для пенсионеров в Николаевской области на оплату жилищно-коммунальных услуг и расходов на управление многоквартирным домом в неотапливаемый период начисляются с 1 мая по 30 сентября. Чтобы получить пособие с начала этого периода, необходимо подать соответствующее заявление до конца июня. В случае обращения позже она будет назначена только с месяца подачи документов.

Лично обратиться в органы Пенсионного фонда и подать обновленное заявление вместе с декларацией нужно, если:

вы арендуете жилье и самостоятельно платите коммунальные услуги;

в жилом помещении фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, пользующиеся субсидией по адресу, отличному от места регистрации;

в предыдущий (отопительный) сезон она была назначена, но ее размер составил 0 грн.

Для всех остальных граждан переназначение ее на неотапливаемый период будет происходить автоматически.

Также напомним, что льгота на приобретение твердого или жидкого печного топлива, сжиженного газа и оплату коммунальных услуг назначается на весь календарный год. Если обращение о льготах подано позже, оно будет начислено с месяца обращения и будет действовать до конца текущего года.

О результатах рассмотрения — назначении, отказе или сумме субсидии для пенсионеров в Николаевской области — Пенсионный фонд сообщает индивидуально. Вся информация поступает в личный кабинет заявителя на веб-портале электронных услуг ПФУ после каждого переназначения льгот – как на отопительный, так и на неотапливаемый сезон.

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