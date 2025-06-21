Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області призначається, коли сума нарахованих платежів за житлово-комунальні послуги перевищує розрахований обов’язковий платіж.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області продовжують виплачуватись українцям, проте варто знати, як правильно їх розрахувати, повідомляє Politeka.net.

Ця державна підтримка надається адресно й розраховується окремо на опалювальний (з 1 жовтня до 30 квітня) та неопалювальний (з 1 травня до 30 вересня) періоди.

Житлова субсидія для пенсіонерів у Полтавській області — це форма соціальної допомоги, яка покликана компенсувати витрати на комунальні послуги для малозабезпечених родин. Її можуть оформити як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, які законно перебувають в Україні та мешкають у багатоквартирних або приватних будинках.

Право на оформлення мають також:

особи, зареєстровані у відповідному житловому приміщенні;

громадяни, які фактично проживають у помешканні на основі договору оренди, навіть без реєстрації;

індивідуальні забудовники, які не експлуатують будинок для проживання, але сплачують комунальні послуги;

внутрішньо переміщені особи, які проживають у житлі без договору оренди;

неповнолітні діти, що залишилися без батьківської опіки, або недієздатні дорослі, над якими встановлено опіку.

Як визначається розмір субсидії для пенсіонерів у Полтавській області:

Розраховується середньомісячний сукупний дохід усіх членів домогосподарства.

Цей дохід ділиться на кількість осіб у складі домогосподарства — визначається середній дохід на одну особу.

Отримане значення співвідносять із прожитковим мінімумом на одну особу, встановленим станом на 1 січня поточного року.

Далі результат ділять на два і множать на 20%. Це і буде індивідуальний відсоток обов’язкового платежу для конкретної родини.

Розмір обов’язкової частини платежу розраховується як відсоток від сукупного доходу.

Важливо: вона призначається лише у випадках, коли сума нарахованих платежів за житлово-комунальні послуги перевищує розрахований обов’язковий платіж для конкретного домогосподарства.

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