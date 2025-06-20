Обмеження руху транспорту в Полтаві почне діяти на окремій частині дороги, проте зараз вирішується питання про повне чи часткове перекриття, повідомляє Politeka.net.

Про це стало відомо з проєкту рішення опублікованого на сайті Полтавської міськради.

Так, на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради депутати розглянуть питання щодо повного чи тимчасового обмеження руху транспорту в Полтаві на частині вулиці Української Повстанської Армії. Відповідний проєкт рішення вже оприлюднено на сайті міськради.

Згідно з документом, буде обмеження руху транспорту в Полтаві на відрізку між вулицею Капітана Володимира Кісельова та вулицею Юліана Матвійчука. Перекриття пов’язане з реконструкцією теплової мережі, яку прокладають від котельні, розташованої по провулку Братів Шеметів, 12. Транспортне обмеження триватиме до 21 липня 2025 року.

Також з 29 червня "Укрзалізниця" запускає новий поїзд №228/227, що сполучатиме Івано-Франківськ із Краматорськом, проходячи через дев’ять областей. Відправлення з Івано-Франківська — о 21:52, через день, починаючи з 29 червня. У зворотному напрямку — з Краматорська, також через день, починаючи з 30 червня, о 19:20. У складі поїзда — вагони різних категорій: плацкартні, купейні та СВ.

Для пасажирів із Полтави передбачено такий розклад:

у напрямку Івано-Франківська поїзд курсує по непарних числах — із Південного вокзалу о 1:16, із Київського — о 1:45;

у напрямку Краматорська — по парних числах, із Київського вокзалу о 12:44, із Південного — о 13:26.

Продаж квитків на цей рейс уже відкрито.

Окрім того, змінюється маршрут поїзда №60/59 Одеса — Харків. Таке коригування покликане покращити залізничне сполучення між Одесою, Харковом, Полтавою та Кременчуком. Фактично, до вже існуючого рейсу №8/7 додається ще один.

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