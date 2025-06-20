Рассмотрят вопрос о полном или временном ограничении движения транспорта в Полтаве.

Ограничение движения транспорта в Полтаве начнет действовать на отдельной части дороги, однако сейчас решается вопрос о полном или частичном перекрытии, сообщает Politeka.net.

Об этом стало известно из проекта решения, опубликованного на сайте горсовета.

Так, на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета депутаты рассмотрят вопрос о полном или временном ограничении движения транспорта в Полтаве на части улицы Украинской Повстанческой Армии. Соответствующий проект решения уже обнародован на сайте горсовета.

Согласно документу, будет ограничение движения транспорта в Полтаве на отрезке между улицей Капитана Владимира Киселева и улицей Юлиана Матвийчука. Перекрытие связано с реконструкцией тепловой сети, которая прокладывается от котельной, расположенной по переулку Братьев Шеметов, 12. Транспортное ограничение продлится до 21 июля 2025 года.

Также с 29 июня "Укрзалізниця" запускает новый поезд №228/227, соединяющий Ивано-Франковск с Краматорском, проходя через девять областей. Отправление из Ивано-Франковска - в 21:52, через день, начиная с 29 июня. В обратном направлении – из Краматорска, также через день, начиная с 30 июня, в 19:20. В составе поезда – вагоны разных категорий: плацкартные, купейные и СВ.

Для пассажиров из Полтавы предусмотрено следующее расписание:

в направлении Ивано-Франковска поезд курсирует по нечетным числам - с Южного вокзала в 1:16, с Киевского - в 1:45;

в направлении Краматорска - по четным числам, с Киевского вокзала в 12:44, с Южного - в 13:26.

Продажа билетов на этот рейс уже открыта.

Кроме того, меняется маршрут поезда №60/59 Одесса — Харьков. Такая корректировка призвана улучшить железнодорожное сообщение между Одессой, Харьковом, Полтавой и Кременчугом. Фактически к уже существующему рейсу №8/7 добавляется еще один.

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