Субсидии для пенсионеров в Полтавской области назначаются, когда сумма начисленных платежей за жилищно-коммунальные услуги превышает рассчитанный обязательный платеж.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области продолжают выплачиваться украинцам, однако следует знать, как правильно их рассчитать, сообщает Politeka.net.

Эта государственная поддержка предоставляется адресно и рассчитывается отдельно на отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября) периоды.

Жилищная субсидия для пенсионеров в Полтавской области — это форма социальной помощи, призванная компенсировать расходы на коммунальные услуги для малообеспеченных семей. Ее могут оформить как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, законно находящиеся в Украине и проживающие в многоквартирных или частных домах.

Право на оформление имеют также:

лица, зарегистрированные в соответствующем жилом помещении;

граждане, фактически проживающие в доме на основе договора аренды, даже без регистрации;

индивидуальные застройщики, не эксплуатирующие дом для проживания, но оплачивающие коммунальные услуги;

внутренне перемещенные лица, проживающие в жилище без договора аренды;

несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки, или недееспособные взрослые, над которыми установлена ​​опека.

Как определяется размер субсидии для пенсионеров в Полтавской области:

Рассчитывается среднемесячный совокупный доход всех членов домохозяйства.

Этот доход делится на количество лиц в составе домохозяйства – определяется средний доход на одного человека.

Полученное значение соотносят с прожиточным минимумом на одного человека, установленным по состоянию на 1 января текущего года.

Далее результат делят на два и умножают на 20%. Это будет индивидуальный процент обязательного платежа для конкретной семьи.

Размер обязательной части платежа рассчитывается как процент совокупного дохода.

Важно: она назначается только в случаях, когда сумма начисленных платежей за услуги превышает рассчитанный обязательный платеж для конкретного домохозяйства.

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