Подорожчання проїзду у Львівській області стало темою номер один для жителів регіону, які щодня користуються громадським транспортом.

Подорожчання проїзду у Львівській області зачепило звичні маршрути, тому багатьом доводиться коригувати свої щоденні витрати, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Львівській області особливо відчули ті, хто щоранку їде в обласний центр із передмість чи сіл. Щоденна поїздка на роботу або у справах тепер коштує значно дорожче. Ще недавно квиток обходився у 20–25 гривень, а зараз починається з 30.

А якщо маршрут трохи довший, як-от з Жовтанців до Львова, то квиток замість 40 грн уже коштує всі 50. Це серйозний удар по кишені для багатьох родин, які й без того змушені ретельно планувати свій бюджет.

Великі перевізники, серед яких і АТП 14631, і Самбірське АТП, і компанія "Міра і К", публічно підтвердили нові розцінки. Вони пояснюють, що без змін просто не обійтись. За їхніми словами, зростають витрати буквально на все — від пального до мінімальної зарплати. А ще техніка потребує обслуговування, і на це також треба чималі кошти.

Іван Велійка, очільник правління "Укравтотранс-Львів", розповів, що до обласної адміністрації вже подано понад десять заявок на підвищення тарифів. До того ж, сам Львів також не залишився осторонь. Від першого червня у місті діють нові тарифи: безготівкова оплата коливається від 18 до 20 грн, а якщо платите готівкою — готуйте всі 25.

Подорожчання проїзду у Львівській області також боляче вдарило по маршрутах до Кам’янка-Бузької та Стрия. Люди скаржаться, адже якість перевезень не змінилась. Однак перевізники наполягають, що цей крок був вимушеним. У ситуації, коли майже все росте у вартості, залишити ціни незмінними вже нереально.

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