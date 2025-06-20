Подорожание проезда во Львовской области задело привычные маршруты, поэтому многим приходится корректировать свои ежедневные расходы, сообщает Politeka.

Подорожание проезда во Львовской области особенно почувствовали те, кто каждое утро едет в областной центр из пригородов или сел. Ежедневная поездка на работу или по делам теперь стоит гораздо дороже. Еще недавно билет обходился в 20-25 гривен, а сейчас начинается с 30-ти.

А если маршрут немного длиннее, например из Жовтанцев до Львова, то билет вместо 40 грн уже стоит все 50. Это серьезный удар по карману для многих семей, которые и без того вынуждены тщательно планировать свой бюджет.

Крупные перевозчики, среди которых и АТП 14631, и Самборское АТП, и компания Мира и К, публично подтвердили новые расценки. Они объясняют, что без изменений просто не обойтись. По их словам, растут расходы буквально на все – от горючего до минимальной зарплаты. А еще техника нуждается в обслуживании, и на это тоже нужны немалые средства.

Иван Велийко, глава правления "Укравтотранс-Львов", рассказал, что в областную администрацию уже подано более десяти заявок на повышение тарифов. К тому же сам Львов также не остался в стороне. С первого июня в городе действуют новые тарифы: безналичная оплата колеблется от 18 до 20 грн, а если платите наличными - готовьте все 25.

Подорожание проезда во Львовской области также больно отразилось на маршрутах в Каменка-Бужскую и Стрый. Люди жалуются, ведь качество перевозок не изменилось. Однако перевозчики настаивают, что этот шаг был вынужденным. В ситуации, когда многое растет в стоимости, оставить цены постоянными уже невозможно.

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