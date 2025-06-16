Хмельницькобленерго просить мешканців бути готовими до відключення світла в Хмельницькому.

Відключення світла в Хмельницькому з 16 по 20 червня запровадять через планові ремонти електромереж, повідомляє Politeka.

Через це частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Про це повідомила пресслужба Хмельницькобленерго.

Відсутність електрики триватиме у робочі години — переважно з 9:00 до 17:00, однак в окремі дні і години графік трохи змінюється.

Графік по днях:

Понеділок, 16 червня:

На вул. Старокостянтинівське шосе, проспекті Миру (певні будинки), провулках 1-й та 2-й Мирний з 9:00 до 17:00.

Вівторок:

Планові роботи на вул. Вербицького, Криничній, проспекті Миру з 9:00 до 17:00, а також на вул. Трудова з 10:00 до 17:00.

Середа:

Електропостачання буде призупинене у великому переліку вулиць, зокрема Атамана Володимира, Кропивницького, Білокур Катерини, Бориса Антоненка-Давидовича, Бузковій, Варшавській, Василя Вишиваного, Вінницькій, Кам’янецькій, Космонавта Павла Поповича та інших — здебільшого з 9:00 або 10:00 до 17:00.

Четвер:

Світла не буде на вул. Білокур Катерини, Бориса Антоненка-Давидовича, Василя Вишиваного, Верхня Берегова, Житецького, Кам’янецька, Липнева, Нижня Берегова та інших вулицях з 10:00 до 17:00.

П’ятниця:

Інформація про відключення поки уточнюється.

Хмельницькобленерго просить мешканців бути готовими до відключення світла в Хмельницькому, а також рекомендує заздалегідь забезпечити необхідні запаси та вимикати побутову техніку для уникнення поломок.

З повним списком адрес та часовим графіком можна ознайомитися на офіційному сайті Хмельницькобленерго.

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