Місцевих мешканців попередили про незручності через відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Хмельницькій області.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Хмельницькій області передбачають, що профілактичні роботи зачеплять кілька мікрорайонів, повідомляє Politeka.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Хмельницькій області зачепить десятки багатоповерхівок, зокрема на вулицях Подільській, Зарічанській, Свободи, Спортивній та Вокзальній.

Місцевим доведеться деякий час потрерпіти обмеження газопостачання через планове техобслуговування внутрішньобудинкових систем. У списку є будинки за такими адресами: Подільська, 10, 22/2, 85 і 171/4, Зарічанська, 3/3-Б і 12-А, Свободи, 46/1, Вокзальна, 56, Козацька, 56/2, а також проспект Миру, 46.

Роботи проводитимуть спеціалісти компанії «Газмережі», і на час їх виконання подачу блакитного палива буде припинено. Мешканців закликають заздалегідь вимкнути всі газові прилади та перекрити крани.

Після завершення робіт потрібно надати доступ до приміщень, де встановлено обладнання, щоб газовики могли безперешкодно відновити подачу. Графік уже доступний на сайті оператора. Там можна перевірити точну дату обслуговування свого будинку.

Отже, щоб уникнути неприємних несподіванок, варто заздалегідь врахувати графік відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Хмельницькій області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.