Местных жителей предупредили о неудобствах из-за отключения газа на неделю с 16 по 22 июня в Хмельницкой области.

Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Хмельницкой области предполагают, что профилактические работы коснутся нескольких микрорайонов, сообщает Politeka.

Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Хмельницкой области затронет десятки многоэтажек, в том числе на улицах Подольской, Заричанской, Свободы, Спортивной и Вокзальной.

Местным придется некоторое время потерпеть ограничение газоснабжения из-за планового техобслуживания внутридомовых систем. В списке есть дома по следующим адресам: Подольская, 10, 22/2, 85 и 171/4, Заричанская, 3/3-Б и 12-А, Свободы, 46/1, Вокзальная, 56, Казацкая, 56/2, а также проспект Мира, 46.

Работы будут проводить специалисты компании «Газсети», и на время их выполнения подача голубого топлива будет прекращена. Жителей призывают заранее выключить все газовые приборы и перекрыть краны.

После завершения работ необходимо предоставить доступ к помещениям, где установлено оборудование, чтобы газовики могли беспрепятственно восстановить подачу. График уже доступен на сайте оператора. Там можно проверить точную дату обслуживания своего дома.

Итак, чтобы избежать неприятных неожиданностей, следует заранее учесть график отключения газа на неделю с 16 по 22 июня в Хмельницкой области.

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