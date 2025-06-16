Хмельницкоблэнерго просит жителей быть готовыми к отключению света в Хмельницком.

Отключение света в Хмельницком с 16 по 20 июня будет введено из-за плановых ремонтов электросетей, сообщает Politeka.

Поэтому часть жителей города временно останется без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкоблэнерго.

Отсутствие электричества будет продолжаться в рабочие часы — преимущественно с 9:00 до 17:00, однако в отдельные дни и часы график будет несколько меняться.

График по дням:

Понедельник, 16 июня:

На улице Староконстантиновское шоссе, проспект Мира (определенные дома), переулки 1-й и 2-й Мирный с 9:00 до 17:00.

Вторник:

Плановые работы по улицах Вербицкого, Криничной, проспекте Мира с 9:00 до 17:00, а также по ул. Трудовая с 10:00 до 17:00.

Среда:

Электроснабжение будет приостановлено в большом перечне улиц, в том числе Атамана Владимира, Кропивницкого, Белокур Екатерины, Бориса Антоненко-Давыдовича, Сиреневой, Варшавской, Василия Вышиванного, Винницкой, Каменецкой, Космонавта Павла Поповича и других — в основном с 0:0.

Четверг:

Света не будет на ул. Белокур Екатерины, Бориса Антоненко-Давыдовича, Василия Вышиванного, Верхняя Береговая, Житецкого, Каменецкая, Июльская, Нижняя Береговая и других улицах с 10:00 до 17:00.

Пятница:

Информация об отключении пока уточняется.

Хмельницкоблэнерго просит жителей быть готовыми к отключению света в Хмельницком, а также рекомендует заранее обеспечить необходимые запасы и выключать бытовую технику во избежание поломок.

С полным списком адресов и временным графиком можно ознакомиться на официальном сайте Хмельницкоблэнерго.

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