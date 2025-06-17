Субсидії для пенсіонерів не надаються в Україні через важливі причини, визначені ПФУ.

Субсидії для пенсіонерів виплачують, проте частина украънцыв може втратити право на пільгу у 2025 році через низку обставин, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у ПФУ.

Прострочена заборгованість за комунальні послуги

Якщо є борг за оплату житлово-комунальних послуг, що перевищує 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і триває понад три місяці, пільга не призначається. Утім, її можна отримати після погашення боргу, укладення договору про реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку.

Відсутність доходів, несплата ЄСВ

Субсидії для пенсіонерів не надаються, якщо у складі домогосподарства є працездатні особи, які не працюють, не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості та не сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Виняток становлять студенти та одержувачі соціальної пенсії.

Великі покупки, заощадження

Придбання будь-ким із членів домогосподарства протягом року перед зверненням за допомогою товарів, послуг на суму понад 50 тисяч гривень (крім витрат на лікування) може стати підставою для відмови. Також враховуються:

депозити на суму за 100 тисяч гривень;

купівля іноземної валюти на суму за 50 тисяч гривень.

Власність на нерухомість чи транспорт

Субсидії для пенсіонерів не призначаються, якщо у складі домогосподарства є особи, які:

мають у власності більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях, житла у сільській місцевості);

володіють квартирою площею більше 130 квадратних метрів, будинком більше 230 квадратних метрів (за винятком багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);

мають транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда та причепа), чи більше одного транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

Тривале перебування за кордоном

Якщо хтось із членів домогосподарства перебував за межами України сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, це може стати підставою для відмови.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, субсидії для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили, кому потрібно повторно звернутись до ПФУ.

Також Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області в червні: як подати документи для призначення.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: кому в червні доведеться подати нове звернення до ПФУ.