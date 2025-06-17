Субсидии для пенсионеров не предоставляются в Украине по важным причинам, определенным ПФУ.

Субсидии для пенсионеров выплачивают, однако часть украънцев может потерять право на льготу в 2025 году по ряду обстоятельств, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в ПФУ.

Просроченная задолженность за коммунальные услуги

Если есть долг за оплату жилищно-коммунальных услуг, что превышает 680 гривен (40 необлагаемых минимумов доходов граждан) и длится более трех месяцев, льгота не назначается. Впрочем, ее можно получить после погашения долга, заключения договора реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке.

Отсутствие доходов, неуплата ЕСВ

Субсидии для пенсионеров не предоставляются, если в составе домохозяйства есть трудоспособные лица, которые не работают, не учатся, не состоят на учете в центре занятости и не платят единый социальный взнос (ЕСВ).

Большие покупки, сбережения

Приобретение кем-либо из членов домохозяйства в течение года перед обращением с помощью товаров, услуг на сумму более 50 тысяч гривен (кроме расходов на лечение) может стать основанием для отказа. Также учитываются:

депозиты на сумму +100 тысяч гривен;

покупка иностранной валюты на сумму +50 тысяч гривен.

Собственность на недвижимость или транспорт

Субсидии для пенсионеров не назначаются, если в составе домохозяйства есть:

имеют в собственности свыше одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях, жилья в сельской местности);

владеют квартирой площадью свыше 130 квадратных метров, домом более 230 квадратных метров (за исключением семей з большим колличеством детей, детских домов семейного типа и приемных семей);

имеют транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Длительное пребывание за границей

Если кто-либо из членов домохозяйства находился за пределами Украины совокупно более 60 дней в течение периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии, это может стать основанием для отказа.

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