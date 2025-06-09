Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області в червні охоплюють широкий спектр комунальних витрат.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області продовжать надаватися в червні для українців, що відповідають важливим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Прес-служба ПФУ пояснила, хто може отримати і який розмір виплат.

Певні категорії українських громадян мають право на отримання субсидій, що дозволяє зменшити витрати на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області — форма адресної державної допомоги, яка спрямована на компенсацію окремих витрат домогосподарства.

В червні вона може бути призначена для покриття витрат на:

оплату житлово-комунальних послуг;

утримання багатоквартирного будинку;

придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного пального.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області в червні охоплюють широкий спектр комунальних витрат: постачання та розподіл газу, електро- та теплопостачання, гаряча і холодна вода, централізоване водовідведення, вивезення побутових відходів.

Розрахунок пілльги проводиться окремо для кожного з наступних періодів:

неопалювальний сезон: з 1 травня по 30 вересня;

опалювальний сезон: з 1 жовтня по 30 квітня;

для родин, які використовують газ або електроенергію для індивідуального опалення – з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Звертатися можна не лише перед початком опалювального періоду, а й у його розпалі. Щодо компенсації на тверде паливо для пічного опалення — її призначають один раз на рік.

Подати документи на призначення житлової субсидії до органів ПФУ можна в один із обраних способів:

Звернутись до обраного сервісного центру ПФУ;

Надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Також документи можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП та через Дію.

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