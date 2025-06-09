Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області продовжать надаватися в червні для українців, що відповідають важливим критеріям, повідомляє Politeka.net.
Прес-служба ПФУ пояснила, хто може отримати і який розмір виплат.
Певні категорії українських громадян мають право на отримання субсидій, що дозволяє зменшити витрати на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області — форма адресної державної допомоги, яка спрямована на компенсацію окремих витрат домогосподарства.
В червні вона може бути призначена для покриття витрат на:
- оплату житлово-комунальних послуг;
- утримання багатоквартирного будинку;
- придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного пального.
Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області в червні охоплюють широкий спектр комунальних витрат: постачання та розподіл газу, електро- та теплопостачання, гаряча і холодна вода, централізоване водовідведення, вивезення побутових відходів.
Розрахунок пілльги проводиться окремо для кожного з наступних періодів:
- неопалювальний сезон: з 1 травня по 30 вересня;
- опалювальний сезон: з 1 жовтня по 30 квітня;
- для родин, які використовують газ або електроенергію для індивідуального опалення – з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Звертатися можна не лише перед початком опалювального періоду, а й у його розпалі. Щодо компенсації на тверде паливо для пічного опалення — її призначають один раз на рік.
Подати документи на призначення житлової субсидії до органів ПФУ можна в один із обраних способів:
- Звернутись до обраного сервісного центру ПФУ;
- Надіслати поштою на адресу органу ПФУ;
- Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Також документи можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП та через Дію.
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