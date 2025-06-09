Субсидии для пенсионеров в Полтавской области в июне охватывают широкий спектр коммунальных расходов.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области продолжат предоставляться в июне для украинцев, отвечающих важным критериям, сообщает Politeka.net.

Пресс-служба ПФУ объяснила, кто может получить и каков размер выплат.

Некоторые категории украинских граждан имеют право на получение льгот, что позволяет уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии для пенсионеров в Полтавской области — форма адресной государственной помощи, направленная на компенсацию отдельных расходов домохозяйства.

В июне она может быть предназначена для покрытия расходов на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

содержание многоквартирного дома;

приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного горючего.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области в июне охватывают широкий спектр коммунальных расходов: снабжение и распределение газа, электро- и теплоснабжение, горячая и холодная вода, централизованный водоотвод, вывоз бытовых отходов.

Расчет льготы производится отдельно для каждого из следующих периодов:

неотапливаемый сезон: с 1 мая по 30 сентября;

отопительный сезон: с 1 октября по 30 апреля;

для семей, которые используют газ или электроэнергию для индивидуального отопления – с 16 октября по 15 апреля.

Обращаться можно не только перед началом отопительного периода, но и в его разгаре. Относительно компенсации на твердое топливо для печного отопления ее назначают один раз в год.

Подать документы на назначение в органы Пенсионного фонда можно одним из избранных способов:

обратиться в избранный сервисный центр ПФУ;

Отправить по почте в адрес органа ПФУ;

Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Также документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, ЦНАП и через Действие.

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