Більшості субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області буде перепризначено автоматично, проте не всім.

Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області будуть продовжені автоматично для частини українців, проте деяким громадянам доведетьсяв червні подавати до ПФУ нову заяву, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

У період з 1 травня по 30 вересня — тобто на час неопалювального сезону — більшості буде перепризначено автоматично. Це відбудеться за умови, що в домогосподарстві не відбулося змін у складі сім’ї чи майновому стані, а також немає заборгованості за комунальні послуги.

Однак окремим категоріям громадян доведеться повторно звернутися в червні до Пенсійного фонду для поновлення допомоги. Це стосується тих, хто:

проживає в орендованому житлі;

має у складі домогосподарства внутрішньо переміщених осіб;

фактично мешкає в помешканні меншою кількістю осіб, ніж зареєстровано;

потребує допомоги на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого палива;

у попередній період отримав нульовий розмір субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області.

Варто пам’ятати: якщо отримувач субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області надає недостовірну інформацію або приховує зміни у сімейному складі, доходах, майновому становищі чи інших важливих обставинах, виплату в червні можуть не лише припинити, а й вимагати її повернення.

Більше того, відповідальність у таких випадках несуть не лише окремі особи, а й усі члени домогосподарства, якщо вони не повідомили протягом 30 днів про важливі зміни — наприклад, великі покупки, оформлення кредиту, відкриття депозиту або отримання значного разового доходу.

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