Большинство субсидии для пенсионеров в Николаевской области будут переназначены автоматически, однако не всем.

Субсидии для пенсионеров в Николаевской области будут продлены автоматически для части украинцев, однако некоторым гражданам придется в июне подавать в ПФУ новое заявление, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

В период с 1 мая по 30 сентября — то есть на время неотапливаемого сезона — большинству будет переназначено автоматически. Это произойдет при условии, что в домохозяйстве не произошло изменений в составе семьи или имущественном состоянии, а также задолженности за коммунальные услуги.

Однако отдельным категориям граждан придется повторно обратиться в июне в Пенсионный фонд для возобновления помощи. Это касается тех, кто:

проживает в арендованном жилье;

имеет в составе домохозяйства внутриперемещенных лиц;

фактически проживает в доме меньшим количеством лиц, чем зарегистрировано;

нуждается в помощи на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого топлива;

В предыдущий период получил нулевой размер субсидии для пенсионеров в Николаевской области.

Следует помнить: если получатель субсидии для пенсионеров в Николаевской области предоставляет недостоверную информацию или скрывает изменения в семейном составе, доходах, имущественном положении или других важных обстоятельствах, выплату в июне могут не только прекратить, но и потребовать ее возврата.

Более того, ответственность в таких случаях несут не только отдельные лица, но и все члены домохозяйства, если они не сообщили в течение 30 дней о важных изменениях — например, крупных покупках, оформлении кредита, открытии депозита или получении значительного разового дохода.

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