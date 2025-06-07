Субсидии для пенсионеров в Николаевской области будут продлены автоматически для части украинцев, однако некоторым гражданам придется в июне подавать в ПФУ новое заявление, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что понятно.
В период с 1 мая по 30 сентября — то есть на время неотапливаемого сезона — большинству будет переназначено автоматически. Это произойдет при условии, что в домохозяйстве не произошло изменений в составе семьи или имущественном состоянии, а также задолженности за коммунальные услуги.
Однако отдельным категориям граждан придется повторно обратиться в июне в Пенсионный фонд для возобновления помощи. Это касается тех, кто:
- проживает в арендованном жилье;
- имеет в составе домохозяйства внутриперемещенных лиц;
- фактически проживает в доме меньшим количеством лиц, чем зарегистрировано;
- нуждается в помощи на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого топлива;
- В предыдущий период получил нулевой размер субсидии для пенсионеров в Николаевской области.
Следует помнить: если получатель субсидии для пенсионеров в Николаевской области предоставляет недостоверную информацию или скрывает изменения в семейном составе, доходах, имущественном положении или других важных обстоятельствах, выплату в июне могут не только прекратить, но и потребовать ее возврата.
Более того, ответственность в таких случаях несут не только отдельные лица, но и все члены домохозяйства, если они не сообщили в течение 30 дней о важных изменениях — например, крупных покупках, оформлении кредита, открытии депозита или получении значительного разового дохода.
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