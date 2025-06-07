Згідно з постановою Кабміну від 25 жовтня 2024 року №1225, ВПО отримати субсидію на оренду житла можуть, надавши певні документи.

Важливо знати, як ВПО отримати субсидію на оренду житла в тяжких життєвих обставинах, в яких зараз опинились переселенці, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадали в Пенсійному фонді.

Як ВПО отримати субсидію на оренду житла

Внутрішньо переміщені особи, які знімають житло, разом із власником помешкання можуть звернутися для оформлення субсидії:

особисто — у сервісний центр Пенсійного фонду України або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

— у сервісний центр Пенсійного фонду України або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП); онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Якщо житло належить юридичній особі, наймач може звертатися за субсидією самостійно.

Що потрібно для оформлення:

Згідно з постановою Кабміну від 25 жовтня 2024 року №1225, ВПО отримати субсидію на оренду житла можуть, надавши:

письмовий договір найму (оренди) житла;

житла; заяву на призначення субсидії.

За необхідності також можуть бути додані:

копії документів, що підтверджують повноваження законного представника або довіреної особи;

копії додаткових документів: судові рішення, дані про розірвання шлюбу, окреме проживання подружжя, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини тощо.

У заяві та договорі повинна бути вказана інформація про всіх членів домогосподарства, які проживають із наймачем. Відомості про майновий стан заявника та інші необхідні дані Пенсійний фонд отримує самостійно через електронну взаємодію з державними реєстрами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись та які документи необхідно мати з собою.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі: сума виплат визначається в кожному випадку окремо, де можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.