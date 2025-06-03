Гуманітарна допомого також включає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати, звернувшись до благодійного фонду Руки милості, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомили на сайті організації.

"Руки милості" (Arms of Mercy) - це благодійна організація, яка надає різноманітну допомогу, особливо постраждалим від конфлікту в Україні та людям з особливими потребами. Організація заснована в 2016 році та має різноманітні програми, включаючи медичну допомогу, гуманітарну допомогу та підтримку. Гуманітарна допомого також включає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Організація спрямована на надання допомоги соціально вразливим групам населення, включаючи дітей з інвалідністю, хворих та людей, постраждалих від конфлікту.

Програми:

Медична: Забезпечують хворих осіб необхідними ліками та спеціальним харчуванням, включаючи дефіцитні препарати.

Гуманітарна: надають ліки, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові та інших регіонах України.

Підтримка дітей: Проводять різноманітні заходи та надають допомогу дітям у денних центрах.

Інші програми: Організація також надає допомогу людям з інвалідністю та здійснює різні благодійні програми.

Дізнатись про роздачу нових наборів можна за телефоном гарячої лінії: 0 800 330 399

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