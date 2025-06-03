Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить, обратившись в благотворительный фонд Руки милости, сообщает Politeka.net.
Подробности сообщили на сайте организации.
"Руки милости" (Arms of Mercy) – это благотворительная организация, оказывающая разнообразную помощь, особенно пострадавшим от конфликта в Украине и людям с особыми потребностями. Она основана в 2016 году и располагает разнообразными программами, включая медицинскую помощь, гуманитарную помощь и поддержку. Гуманитарная помощь также включает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.
Организация направлена на оказание поддержки социально уязвимым группам населения, включая детей с инвалидностью, больных и людей, пострадавших от конфликта.
Программы:
- Медицинская: Обеспечивают больных лиц необходимым лекарством и специальным питанием, включая дефицитные препараты.
- Гуманитарная: предоставляют лекарства, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове и других регионах Украины.
- Поддержка детей: Проводят различные мероприятия и оказывают содействие детям в дневных центрах.
- Другие программы: Организация также оказывает поддержку людям с инвалидностью и осуществляет различные благотворительные программы.
Узнать раздачу новых наборов можно по телефону горячей линии: 0 800 330 399
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