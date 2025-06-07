Важно знать, как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья в тяжелых жизненных обстоятельствах, в которых сейчас оказались переселенцы, сообщает Politeka.net.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья
Внутри перемещенные лица, снимающие дом или квартиру, вместе с собственником могут обратиться для оформления льгот:
- лично - в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Если недвижимость принадлежит юридическому лицу, наниматель может обращаться за льготой самостоятельно.
Что нужно для оформления:
Согласно постановлению Кабмина от 25 октября 2024 года №1225, ВПЛ получить субсидию на аренду жилья могут, предоставив:
- письменный договор найма (аренды) жилья;
- заявление о назначении субсидии.
При необходимости также могут быть добавлены:
- копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя или доверенного лица;
- копии дополнительных документов: судебные решения, данные о расторжении брака, отдельное проживание супругов, взыскание алиментов, определение места жительства ребенка и т.п.
В заявлении и договоре должна быть указана информация обо всех членах домохозяйства, проживающих с нанимателем. Сведения об имущественном состоянии заявителя и других необходимых данных Пенсионный фонд получает самостоятельно через электронное взаимодействие с государственными реестрами.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться и какие документы необходимо иметь с собой.
Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: сумма выплат определяется в каждом случае отдельно, где можно получить.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.