Согласно постановлению Кабмина от 25 октября 2024 года №1225, ВПЛ получить субсидию на аренду жилья могут, предоставив определенные документы.

Важно знать, как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья в тяжелых жизненных обстоятельствах, в которых сейчас оказались переселенцы, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья

Внутри перемещенные лица, снимающие дом или квартиру, вместе с собственником могут обратиться для оформления льгот:

лично - в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

- в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП); онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Если недвижимость принадлежит юридическому лицу, наниматель может обращаться за льготой самостоятельно.

Что нужно для оформления:

Согласно постановлению Кабмина от 25 октября 2024 года №1225, ВПЛ получить субсидию на аренду жилья могут, предоставив:

письменный договор найма (аренды) жилья;

жилья; заявление о назначении субсидии.

При необходимости также могут быть добавлены:

копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя или доверенного лица;

копии дополнительных документов: судебные решения, данные о расторжении брака, отдельное проживание супругов, взыскание алиментов, определение места жительства ребенка и т.п.

В заявлении и договоре должна быть указана информация обо всех членах домохозяйства, проживающих с нанимателем. Сведения об имущественном состоянии заявителя и других необходимых данных Пенсионный фонд получает самостоятельно через электронное взаимодействие с государственными реестрами.

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