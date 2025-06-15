Прогноз погоди у Києві на тиждень з 16 по 22 червня обіцяє погодні перепади з опадами.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 16 по 22 червня та розповіли, до яких сюрпризів готуватись, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 16 по 22 червня. Тиждень у столиці розпочнеться з теплоти. У понеділок, 16-ого числа: хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +15 до +25°C.



Вівторок, 17.06: хмарність триматиметься до кінця доби. Опадів не прогнозується. Денна температура сягне +23°C.

У середу, 18.06: прогнозують тепло та температуру в межах від +16 до +22°C. Хмарність триматиметься до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ.

У четвер, 19.06: синоптики обіцяють від 16 до 23 градусів зі знаком "+". З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ.

В п'ятницю 20-ого: хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Стопчики термометрів піднімуться до +22 градусів.

В суботу 21-ого числа: температура протримається на рівні +18 градусів. Ввечері знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Неділя 22.06: протримаються хмари недовго - ввечері очікується ясно. Без опадів. Протримається від +13 до +16. Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 16 по 22 червня обіцяє погодні перепади з опадами.

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