Прогноз погоды в Киеве на неделю с 16 по 22 июня обещает погодные перепады с осадками.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 16 по 22 июня и рассказали, к каким сюрпризам готовиться, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 16 по 22 июня. Неделя в столице начнется с теплоты. В понедельник, 16 числа: облака, покрывавшие небо утром, днем ​​исчезнут, и до самого конца суток они уже не появятся. Столбики термометров будут колебаться от +15 до +25°C.



Вторник, 17.06: облачность сохранится до конца суток. Осадков не прогнозируется. Днем температура поднимется на 23°C.

В среду, 18.06: прогнозируют тепло и температуру в пределах от +16 до +22°C. Хмарность будет держаться до конца суток. Пройдет мелкий дождь.

В четверг, 19:06: синоптики обещают от 16 до 23 градусов со знаком "+". С самого утра небо будет покрыто облаками, которые продержатся. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь.

В пятницу 20-го облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Стопчики термометров поднимутся до +22 градусов.

В субботу 21 числа: температура продержится на уровне +18 градусов. Позже снова прояснится. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Воскресенье 22.06: продержатся облака недолго – вечером ожидается ясно. Без осадков. Продержится от +13 до +16. Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 16 по 22 июня обещает погодные перепады с осадками.

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