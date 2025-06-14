Подорожчання продуктів у Сумській області триває, про що свідчать свіжі дані щодо зміни цін у червні, повідомляє Politeka.

За інформацією з ресурсу «Мінфін», у регіоні зафіксовано незначне, проте стабільне зростання вартості основних харчових товарів. Підвищення цін торкнулося таких продуктів, як гречка, манна крупа, цукор, вершкове масло та сметана.

Так, середня ціна на гречку зросла на 15 копійок і наразі становить 34,25 грн/кг. У різних торгових мережах спостерігаються відчутні коливання вартості: в Auchan гречка коштує 29,90, у Metro – 31,30, а в Megamarket – аж 43,20.

У Сільпо аналогічний продукт (гречка «Селянка», 900 г) коштує 43,99 гривні, що робить її дорожчою у перерахунку на кілограм.

Манна крупа «Хуторок» (800 г) подорожчала на 80 копійок – до 29,41 грн. У Metro вона обійдеться в 28,83, у Novus – 29,99, а в Сільпо «Хатинка» (0,9 кг) вже коштує 39,99.

Цінник на цукор кристалічний зросла на 72 коп. – до 34,27 гривень кг. Найдешевший варіант – в Auchan (32,90), найдорожчий – у Megamarket (37,30). У Сільпо цукор «Повна Чаша» коштує 31,49, що вигідніше за середню ринкову пропозицію.

Вершкове масло «Селянське» (72,5%, 200 г) в середньому коштує 117,25 – підвищення на 30 коп. Альтернатива – масло «Галичина» (82,5%, 180 г) – має цінник 144 грн.

Сметана «Президент» (15%, 350 г) подорожчала на 50 коп. – до 54,49 гривень. Для порівняння, «Молокія» (15%, 300 г) у Сільпо коштує 53,49.

Подорожчання продуктів у Сумській області охопило базові категорії споживчих товарів. Незважаючи на помірне зростання, це свідчить про послідовну тенденцію до підвищення цін.

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