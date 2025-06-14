Подорожание продуктов в Сумской области продолжается, о чем свидетельствуют свежие данные об изменении цен в июне, сообщает Politeka.

По информации из ресурса « Минфин », в регионе зафиксирован незначительный, однако стабильный рост стоимости основных продовольственных товаров. Повышение цен затронуло такие продукты, как гречка, манная крупа, сахар, сливочное масло и сметана.

Так, средняя цена на гречку выросла на 15 копеек и составляет 34,25 грн/кг. В разных торговых сетях наблюдаются ощутимые колебания стоимости: в Auchan гречка 29,90, у Metro – 31,30, а у Megamarket – аж 43,20.

В Сильпо аналогичный продукт (гречка «Крестьянка», 900 г) стоит 43,99 гривны, что делает ее дороже в пересчете на килограмм.

Манная крупа «Хуторок» (800 г) подорожала на 80 копеек – до 29,41 грн.

Ценник на кристаллический сахар выросла на 72 коп. – до 34,27 гривен кг. Самый дешевый вариант – у Auchan (32,90), самый дорогой – у Megamarket (37,30). В Сильпо сахар «Полная Чаша» стоит 31,49, что выгоднее среднего рыночного предложения.

Сливочное масло «Крестьянское» (72,5%, 200 г) в среднем стоит 117,25 – повышение на 30 коп. Альтернатива – масло «Галичина» (82,5%, 180 г) – имеет ценник 144 грн.

Сметана "Президент" (15%, 350 г) подорожала на 50 коп. – до 54,49 гривен. Для сравнения, «Молокия» (15%, 300 г) в Сильпо стоит 53,49.

Подорожание продуктов Сумской области охватило базовые категории потребительских товаров. Несмотря на умеренный рост, это свидетельствует о последовательной тенденции к повышению цен.

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