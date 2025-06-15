Звернення до Пенсійного фонду для повторного призначення субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області буде необхідним у деяких випадках.

Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області продовжена, проте виплати буде перепризначено автоматично не всім українцям, повідомляє Politeka.net.

Це відбувається за умови, що у складі родини або її майновому стані не сталося змін, а також немає заборгованості за комунальні послуги.

Варто пам’ятати: якщо у родині з’явилися нові обставини — наприклад, зміна кількості мешканців чи джерел доходу, — про це обов’язково потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Звернення до Пенсійного фонду для повторного призначення субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області буде необхідним у таких випадках:

у домогосподарстві зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

члени родини мешкають в орендованому житлі й самостійно оплачують комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається по субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого побутового палива;

у попередньому періоді вона була нарахована у розмірі 0 гривень.

Навіть якщо заяву буде подано в червні, допомогу все одно нарахують із початку неопалювального сезону.

Подати документи на оформлення субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можна зручно і швидко кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою на адресу відповідного органу ПФУ;

онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок;

через уповноважену особу органу місцевого самоврядування або ЦНАП;

за допомогою порталу «Дія».

Під час розрахунку пільги на неопалювальний сезон враховується середній сукупний дохід родини за третій і четвертий квартали попереднього року. Розмір пенсії враховується згідно з нарахуванням за березень поточного року.

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