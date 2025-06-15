Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області продовжена, проте виплати буде перепризначено автоматично не всім українцям, повідомляє Politeka.net.
Це відбувається за умови, що у складі родини або її майновому стані не сталося змін, а також немає заборгованості за комунальні послуги.
Варто пам’ятати: якщо у родині з’явилися нові обставини — наприклад, зміна кількості мешканців чи джерел доходу, — про це обов’язково потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів.
Звернення до Пенсійного фонду для повторного призначення субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області буде необхідним у таких випадках:
- у домогосподарстві зареєстровані внутрішньо переміщені особи;
- члени родини мешкають в орендованому житлі й самостійно оплачують комунальні послуги;
- кількість фактично проживаючих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих;
- домогосподарство звертається по субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого побутового палива;
- у попередньому періоді вона була нарахована у розмірі 0 гривень.
Навіть якщо заяву буде подано в червні, допомогу все одно нарахують із початку неопалювального сезону.
Подати документи на оформлення субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можна зручно і швидко кількома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- поштою на адресу відповідного органу ПФУ;
- онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок;
- через уповноважену особу органу місцевого самоврядування або ЦНАП;
- за допомогою порталу «Дія».
Під час розрахунку пільги на неопалювальний сезон враховується середній сукупний дохід родини за третій і четвертий квартали попереднього року. Розмір пенсії враховується згідно з нарахуванням за березень поточного року.
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