Обращение в Пенсионный фонд для повторного назначения субсидии для пенсионеров в Николаевской области будет необходимо в некоторых случаях.

Субсидии для пенсионеров в Николаевской области продлены, однако выплаты будут переназначены автоматически не всем украинцам, сообщает Politeka.net.

Это происходит при условии, что в составе семьи или ее имущественном состоянии не произошло изменений, а также нет задолженности за коммунальные услуги.

Следует помнить: если в семье появились новые обстоятельства, например, изменение количества жителей или источников дохода, об этом обязательно нужно сообщить Пенсионному фонду в течение 30 дней.

Обращение в Пенсионный фонд для повторного назначения субсидии для пенсионеров в Николаевской области будет необходимо в следующих случаях:

в домохозяйстве зарегистрированы внутриперемещенные лица;

члены семьи проживают в арендованном жилье и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;

количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за субсидией на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого бытового топлива;

в предыдущем периоде она была начислена в размере 0 грн.

Даже если заявление будет подано в июне, помощь все равно будет начислена с начала неотапливаемого сезона.

Подать документы на оформление субсидии для пенсионеров в Николаевской области можно удобно и быстро несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

почтой в адрес соответствующего органа ПФУ;

онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение;

через уполномоченное лицо органа местного самоуправления или ЦНАП;

с помощью портала "Дія".

При расчете льготы на неотапливаемый сезон учитывается средний совокупный доход семьи за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Размер пенсии учитывается по начислению за март текущего года.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание продуктов в Николаеве: цены на ряд товаров переписали, что выросло больше всего.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве: где готовы приютить переселенцев.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Николаеве: где заплатят от 13 тысяч гривен.