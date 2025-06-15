Субсидии для пенсионеров в Николаевской области продлены, однако выплаты будут переназначены автоматически не всем украинцам, сообщает Politeka.net.
Это происходит при условии, что в составе семьи или ее имущественном состоянии не произошло изменений, а также нет задолженности за коммунальные услуги.
Следует помнить: если в семье появились новые обстоятельства, например, изменение количества жителей или источников дохода, об этом обязательно нужно сообщить Пенсионному фонду в течение 30 дней.
Обращение в Пенсионный фонд для повторного назначения субсидии для пенсионеров в Николаевской области будет необходимо в следующих случаях:
- в домохозяйстве зарегистрированы внутриперемещенные лица;
- члены семьи проживают в арендованном жилье и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;
- количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство обращается за субсидией на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого бытового топлива;
- в предыдущем периоде она была начислена в размере 0 грн.
Даже если заявление будет подано в июне, помощь все равно будет начислена с начала неотапливаемого сезона.
Подать документы на оформление субсидии для пенсионеров в Николаевской области можно удобно и быстро несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- почтой в адрес соответствующего органа ПФУ;
- онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение;
- через уполномоченное лицо органа местного самоуправления или ЦНАП;
- с помощью портала "Дія".
При расчете льготы на неотапливаемый сезон учитывается средний совокупный доход семьи за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Размер пенсии учитывается по начислению за март текущего года.
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