Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається в рамках соціального проєкту «Турбота. Назустріч киянам», повідомляє Politeka.net.
Прес-служба КМДА розкрила деталі та оприлюднила перелік адрес, де можна знайти підтримку.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається українцям, що мають статус переселенця. Уточняється, що усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в органах соціального захисту міста Києва, мають право на отримання виплат і підтримки в межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам».
Для оформлення гуманітарної допомога для пенсіонерів ВПО у Києві — як державної, так і міської — необхідно звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
Можна отримати продуктові набори. Важливо памʼятати, що:
- Надається один раз на рік.
- Якщо ВПО вже отримував продуктовий набір у 2022 році, повторна видача у 2023 році можлива лише за наявності дітей віком до 14 років.
- ВПО, які ще не скористались програмою, можуть звернутися до управління соціального захисту свого району для її оформлення.
Районні управління праці та соціального захисту населення:
- Голосіївський — вул. Юлії Здановської, 5/3
- Дарницький — вул. Харківське шосе, 176-Г
- Деснянський — вул. Закревського, 87-Д
- Дніпровський — вул. О. Дашкевича, 7-А
- Оболонський — вулиця Озерна, 18-А
- Печерський — вулиця Цитадельна, 4/7
- Подільський — вулиця Ярославська, 31-Б
- Святошинський — вулиця Гната Юри, 14-Б
- Солом’янський — просп. Повітрофлотський, 40
- Шевченківський — просп. Берестейський, 5
Перед зверненням рекомендовано уточнити деталі у свого районного управління.
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