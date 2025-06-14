Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається українцям, що мають статус ВПО.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається в рамках соціального проєкту «Турбота. Назустріч киянам», повідомляє Politeka.net.

Прес-служба КМДА розкрила деталі та оприлюднила перелік адрес, де можна знайти підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається українцям, що мають статус переселенця. Уточняється, що усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в органах соціального захисту міста Києва, мають право на отримання виплат і підтримки в межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

Для оформлення гуманітарної допомога для пенсіонерів ВПО у Києві — як державної, так і міської — необхідно звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Можна отримати продуктові набори. Важливо памʼятати, що:

Надається один раз на рік.

Якщо ВПО вже отримував продуктовий набір у 2022 році, повторна видача у 2023 році можлива лише за наявності дітей віком до 14 років.

ВПО, які ще не скористались програмою, можуть звернутися до управління соціального захисту свого району для її оформлення.

Районні управління праці та соціального захисту населення:

Голосіївський — вул. Юлії Здановської, 5/3

— вул. Юлії Здановської, 5/3 Дарницький — вул. Харківське шосе, 176-Г

— вул. Харківське шосе, 176-Г Деснянський — вул. Закревського, 87-Д

— вул. Закревського, 87-Д Дніпровський — вул. О. Дашкевича, 7-А

— вул. О. Дашкевича, 7-А Оболонський — вулиця Озерна, 18-А

— вулиця Озерна, 18-А Печерський — вулиця Цитадельна, 4/7

— вулиця Цитадельна, 4/7 Подільський — вулиця Ярославська, 31-Б

— вулиця Ярославська, 31-Б Святошинський — вулиця Гната Юри, 14-Б

— вулиця Гната Юри, 14-Б Солом’янський — просп. Повітрофлотський, 40

— просп. Повітрофлотський, 40 Шевченківський — просп. Берестейський, 5

Перед зверненням рекомендовано уточнити деталі у свого районного управління.

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