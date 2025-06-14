Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається в рамках соціального проєкту «Турбота. Назустріч киянам», повідомляє Politeka.net.

Прес-служба КМДА розкрила деталі та оприлюднила перелік адрес, де можна знайти підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається українцям, що мають статус переселенця. Уточняється, що усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в органах соціального захисту міста Києва, мають право на отримання виплат і підтримки в межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

Для оформлення гуманітарної допомога для пенсіонерів ВПО у Києві — як державної, так і міської — необхідно звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

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Можна отримати продуктові набори. Важливо памʼятати, що:

  • Надається один раз на рік.
  • Якщо ВПО вже отримував продуктовий набір у 2022 році, повторна видача у 2023 році можлива лише за наявності дітей віком до 14 років.
  • ВПО, які ще не скористались програмою, можуть звернутися до управління соціального захисту свого району для її оформлення.

Районні управління праці та соціального захисту населення:

  • Голосіївський — вул. Юлії Здановської, 5/3
  • Дарницький — вул. Харківське шосе, 176-Г
  • Деснянський — вул. Закревського, 87-Д
  • Дніпровський — вул. О. Дашкевича, 7-А
  • Оболонський — вулиця Озерна, 18-А
  • Печерський — вулиця Цитадельна, 4/7
  • Подільський — вулиця Ярославська, 31-Б
  • Святошинський — вулиця Гната Юри, 14-Б
  • Солом’янський — просп. Повітрофлотський, 40
  • Шевченківський — просп. Берестейський, 5

Перед зверненням рекомендовано уточнити деталі у свого районного управління.

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