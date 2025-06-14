Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется украинцам, имеющим статус ВПЛ.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется в рамках социального проекта «Забота. Навстречу киевлянам», сообщает Politeka.net.

Пресс-служба КГГА раскрыла детали и обнародовала перечень адресов, где можно найти поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется украинцам, имеющим статус переселенца. Уточняется, что все внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в органах соцзащиты города, имеют право на получение выплат и поддержки в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам».

Для оформления гуманитарной помощи для пенсионеров ВПЛ в Киеве — как государственной, так и городской — необходимо обратиться в районное управление труда и социальную защиту населения по месту жительства.

Можно получить набор продуктов. Важно помнить, что:

Предоставляется один раз в год.

Если ВПЛ уже получал продуктовый набор в 2022 году, повторная выдача в 2023 году возможна только при наличии детей младше 14 лет.

ВПЛ, которые еще не воспользовались программой, могут обратиться в управление социальной защиты своего района для ее оформления.

Районные управления труда и социальной защиты населения:

Голосеевский – ул. Юлии Здановской, 5/3

– ул. Юлии Здановской, 5/3 Дарницкий - ул. Харьковское шоссе, 176-Г

- ул. Харьковское шоссе, 176-Г Деснянский - ул. Закревского, 87-Д

- ул. Закревского, 87-Д Днепровский – ул. А. Дашкевича, 7-А

– ул. А. Дашкевича, 7-А Оболонский - улица Озерная, 18-А

- улица Озерная, 18-А Печерский - улица Цитадельная, 4/7

- улица Цитадельная, 4/7 Подольский - улица Ярославская, 31-Б

- улица Ярославская, 31-Б Святошинский - улица Гната Юры, 14-Б

- улица Гната Юры, 14-Б Соломенский - просп. Воздухофлотский, 40

- просп. Воздухофлотский, 40 Шевченковский - просп. Берестейский, 5

Перед обращением рекомендуется уточнить детали своего районного управления.

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