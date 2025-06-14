Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется в рамках социального проекта «Забота. Навстречу киевлянам», сообщает Politeka.net.
Пресс-служба КГГА раскрыла детали и обнародовала перечень адресов, где можно найти поддержку.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется украинцам, имеющим статус переселенца. Уточняется, что все внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в органах соцзащиты города, имеют право на получение выплат и поддержки в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам».
Для оформления гуманитарной помощи для пенсионеров ВПЛ в Киеве — как государственной, так и городской — необходимо обратиться в районное управление труда и социальную защиту населения по месту жительства.
Можно получить набор продуктов. Важно помнить, что:
- Предоставляется один раз в год.
- Если ВПЛ уже получал продуктовый набор в 2022 году, повторная выдача в 2023 году возможна только при наличии детей младше 14 лет.
- ВПЛ, которые еще не воспользовались программой, могут обратиться в управление социальной защиты своего района для ее оформления.
Районные управления труда и социальной защиты населения:
- Голосеевский – ул. Юлии Здановской, 5/3
- Дарницкий - ул. Харьковское шоссе, 176-Г
- Деснянский - ул. Закревского, 87-Д
- Днепровский – ул. А. Дашкевича, 7-А
- Оболонский - улица Озерная, 18-А
- Печерский - улица Цитадельная, 4/7
- Подольский - улица Ярославская, 31-Б
- Святошинский - улица Гната Юры, 14-Б
- Соломенский - просп. Воздухофлотский, 40
- Шевченковский - просп. Берестейский, 5
Перед обращением рекомендуется уточнить детали своего районного управления.
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