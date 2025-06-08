Відключення світла на тиждень з 9 по 15 червня в Полтавській області необхідні для забезпечення надійної роботи електромереж у майбутньому.

Скороходівська селищна рада та АТ «Полтаваобленерго» повідомляють про планові відключення світла на тиждень з 9 по 15 червня у Полтавській області, передає Politeka.

Причиною тимчасових перебоїв є проведення капітального ремонту, технічного обслуговування електромереж та усунення несправностей.

9 червня електропостачання буде відсутнє у селах Білецьківка, Бурти, Маламівка, Підгірне, Майбородівка, Нова Знам’янка, Рябківка, Потоки, Філенкове, Шевченківка, а також у місті Кременчук. У селі Петрівка світла не буде орієнтовно з 08:00 до 17:00.

Наступного дня, 10 червня, плануються знеструмлення у смт Чутове, смт Скороходове, місті Кременчук (райони Віри Холодної, Енергетиків, Євгена Патона та інші), а також у селах Вільна Терешківка, Нова Знам’янка, Потоки, Білецьківка, Бурти, Маламівка, Підгірне, Майбородівка, Рябківка та Філенкове.

11 числа відключення охоплять місто Кременчук, смт Чутове, смт Скороходове, села Вільна Терешківка, Нова Знам’янка, Потоки, Рябківка, Філенкове, Шевченківка, Лозуватка, Іскрівка, Коханівка, Кочубеївка.

Адміністрація просить мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв і звертатись до офіційних джерел для уточнення списку вулиць та часу відключень.

Більш детальний графік можна переглянути на офіційних ресурсах.

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