Отключение света в неделю с 9 по 15 июня в Полтавской области необходимы для обеспечения надежной работы электросетей в будущем.

Скороходовский поселковый совет и АО «Полтаваоблэнерго» сообщают о плановых отключениях света на неделю с 9 по 15 июня в Полтавской области, передает Politeka.

Причиной временных перебоев есть проведение капитального ремонта, технического обслуживания электросетей и устранение неисправностей.

9 июня электроснабжение будет отсутствовать в селах Белецковка, Бурты, Маламовка, Подгорное, Майбородовка, Новая Знаменка, Рябковка, Потоки, Филенково, Шевченковка, а также в городе Кременчуг. В селе Петровка света не будет ориентировочно с 08:00 до 17:00.

На следующий день, 10 июня, планируются обесточивания в пгт Чутово, пгт Скороходово, городе Кременчуг (районы Веры Холодной, Энергетиков, Евгения Патона и другие), а также в селах Свободная Терешковка, Новая Знаменка, Потоки, Белецковка, Бурты, Малаябка Филенковое.

11 числа отключения охватят город Кременчуг, пгт Чутово, пгт Скороходово, села Свободная Терешковка, Новая Знаменка, Потоки, Рябковка, Филенково, Шевченковка, Лозоватка, Искровка, Кохановка, Кочубеевка.

Администрация просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее подготовиться к возможным перебоям и обращаться к официальным источникам для уточнения списка улиц и времени отключения.

Более подробный график можно просмотреть на официальных ресурсах.

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