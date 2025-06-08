У кількох містах України місцевим мешканцям варто підготуватись до графіку відключення води на тиждень з 9 по 15 червня.

Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня зачепить одразу кілька адрес у двох містах, повідомляє Politeka.

Комунальники кажуть, що йдеться як про аварії, так і про заплановані роботи на інженерних мережах у Харкоі та Запоріжжі.

Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня стосується будинку №203 на вулиці Соборності України у Харкові. Там немає гарячого водопостачання через дефект у квартирі 101, де наразі відсутні мешканці. Ремонтні роботи вже розпочалися у п'ятницю, а повернути постачання обіцяють до 20:00 15 числа.

Ще один об’єкт у тому ж місті також обмежать Йдеться про будинок №147 по Салтівському шосе. Через пошкодження у технічному поверсі тимчасово перекрито постачання до помешкань з номерами із 109 по 143 у 4 під’їзді.

Фахівці розпочали роботи ще в четвер і теж орієнтуються завершити все до 15 числа включно. Тут також ідеться про відключення води на тиждень з 9 по 15 червня, що проводиться у межах планових заходів.

У Запоріжжі навіть холодного душу не буде на вулиці Центральній, 5. Причиною є необхідність термінового обстеження стояка, що йде до пмешкання №24. Ремонт триває з 5 числа, а завершити його планують 9-го. Роботи виконує «Запоріжремсервіс».

На Незалежної України, 67, ситуація серйозніша. Там нічого нетече з крану вже давно, і відновлення постачання заплановане лише на кінець цього місяця. Комунальники пояснюють затримку технічними труднощами.

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