В нескольких городах Украины местным жителям следует подготовиться к графику отключения воды на неделю с 9 по 15 июня.

Отключение воды на неделю с 9 по 15 июня заденет сразу несколько адресов в двух городах, сообщает Politeka.

Коммунальщики говорят, что речь идет как об авариях, так и о планируемых работах на инженерных сетях в Харькове и Запорожье.

Отключение воды в неделю с 9 по 15 июня касается дома №203 на улице Соборности Украины в Харькове. Там нет горячего водоснабжения из-за дефекта в квартире 101, где пока отсутствуют жильцы. Ремонтные работы уже начались в пятницу, а вернуть поставки обещают к 20:00 15 числа.

Еще один объект в том же городе также ограничат Речь идет о доме №147 по Салтовскому шоссе. Из-за повреждений в техническом этаже временно перекрыты поставки в квартиры с номерами со 109 по 143 в 4 подъезде.

Специалисты приступили к работе еще в четверг и тоже ориентируются завершить все до 15 числа включительно. Здесь также идет речь об отключении воды на неделю с 9 по 15 июня, которая проводится в рамках плановых мероприятий.

В Запорожье даже холодного душа не будет на улице Центральной, 5. Причиной является необходимость срочного обследования стояка, идущего к размещению №24. Ремонт длится с 5 числа, а завершить его планируют 9-го. Работы выполняет «Запорожремсервис».

На Независимой Украине, 67, ситуация более серьезная. Там ничего не течет из крана уже давно, и возобновление поставок запланировано только к концу этого месяца. Коммунальщики объясняют задержку техническими трудностями.

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