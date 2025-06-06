Діє гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області від ЮНІСЕФ проєкт «ОбійМи для тебе».

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у вигляді безкоштовної психологічної підтримки, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про підтримку для найбільш вразливих категорій українців.

Діє програма від ЮНІСЕФ «ОбійМи для тебе», яку реалізує громадська організація «Центр психологічного добробуту Конфіденс» за підтримки Агентства з гумдопомоги USAID. Мета цього проєкту — надати підтримку кожному, хто внаслідок життєвих викликів утратив внутрішню рівновагу, хто потребує опори — у слові, тиші чи уважній присутності.

«ОбійМи для тебе» — це безоплатна індивідуальна гуманітарна допомога у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій українців, у вигляді психологічної підтримки, яка стане підтримкою у періоди втрати, тривалого стресу, тривоги або емоційного виснаження.

Запис на консультацію доступний за посиланням: форма для отримання допомоги

Консультації надаються як дітям, так і дорослим. Зокрема, допомога доступна для:

внутрішньо переміщених осіб

дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків

родин військовослужбовців

працівників соціальної сфери

освітян і медичних працівників

усіх, хто опинився у складних життєвих обставинах

Очні консультації проводяться у містах Суми, Ромни, Тростянець, Шостка, Конотоп, Охтирка, Кролевець і Недригайлів.

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