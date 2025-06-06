Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в виде бесплатной психологической поддержки, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что известно о поддержке наиболее уязвимых категорий украинцев.
Действует программа от ЮНИСЕФ «Обними для тебя», которую реализует общественная организация «Центр психологического благополучия Конфиденс» при поддержке Агентства по гумпомощи USAID. Цель этого проекта — оказать содействие каждому, кто в результате жизненных вызовов потерял внутреннее равновесие, нуждающимся в опоре — в слове, тишине или внимательном присутствии.
«Обними для тебя» — это бесплатная индивидуальная гуманитарная помощь в Сумской области для пенсионеров и других категорий украинцев, в виде психологической поддержки, которая станет содействия в периоды потери, длительного стресса, тревоги или эмоционального истощения.
Запись на консультацию доступна по ссылке: форма для получения подспорья
Консультации предоставляются как детям, так и взрослым. В частности, она доступна для:
- внутренне перемещенных лиц
- детей с особыми образовательными потребностями и их родителей
- семей военнослужащих
- работников социальной сферы
- педагогов и медицинских работников
- всех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах
Глазные консультации проводятся в городах Сумы, Ромны, Тростянец, Шостка, Конотоп, Ахтырка, Кролевец и Недригайлов.
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