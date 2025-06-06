Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається активним українцям, у яких ще є сили та бажання навчатись.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надає благодійна організація Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy у партнерстві з World Food Programme, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сторінці організації у Фейсбук.

Програма спрямована на підтримку людей, які мають бажання і можливість працювати на землі, проте втратили джерело доходу через війну.

Проєкт охоплює кілька громад: Великоолександрівську в Херсонській, Первомайську та Шевченківську в Миколаївській, а також Нивотрудівську, Зеленодольську, Апостолівську, Грушівську та Вакулівську громади на Дніпропетровщині. Перелік населених пунктів, що беруть участь у програмі, уточнюється у представників проєкту.

У громадах домогосподарства, відібрані до участі, матимуть змогу отримати один із двох рівноцінних за вартістю видів підтримки: або один із трьох варіантів — теплицю, мотоблок або систему крапельного зрошення (залежно від потреб господарства), або грошову допомогу в розмірі 29 тисяч гривень для розвитку іншого виду агровиробництва.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області:

учасники програми також отримають один із трьох запропонованих наборів або фінансову допомогу. Окрім того, мешканці цих громад зможуть здобути нову професію з подальшим працевлаштуванням і стипендією, яку надає World Food Programme.

Усі учасники програми пройдуть спеціалізоване навчання з ведення господарства та ефективного використання ресурсів.

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