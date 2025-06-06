Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется активным украинцам, у которых есть еще силы и желание учиться.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области оказывает благотворительная организация Южная стратегия развития Southern Development Strategy в партнерстве с World Food Programme, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на странице организации в Фейсбуке.

Программа направлена ​​на поддержку людей, желающих и возможность работать на земле, однако потеряли источник дохода из-за войны.

Проект включает несколько общин: Великоалександровскую в Херсонской, Первомайске и Шевченковской в ​​Николаевской, а также Нивотрудовскую, Зеленодольскую, Апостоловскую, Грушевскую и Вакуловскую общины на Днепропетровщине. Список населенных пунктов, участвующих в программе, уточняется у представителей проекта.

В общинах домохозяйства, отобранные для участия, смогут получить один из двух равноценных по стоимости видов поддержки: либо один из трех вариантов — теплицу, мотоблок или систему капельного орошения (в зависимости от потребностей хозяйства), либо денежную выплату в размере 29 тысяч гривен для развития другого вида агропроизводства.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области:

участники программы также получат один из трех предложенных наборов или финансовую помощь. Кроме того, жители этих общин смогут получить новую профессию с последующим трудоустройством и стипендией, предоставляемой World Food Programme.

Все участники программы пройдут специализированное обучение по ведению хозяйства и эффективному использованию ресурсов.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание продуктов в Николаеве: цены на ряд товаров переписали, что выросло больше всего.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве: где готовы приютить переселенцев.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Николаеве: где заплатят от 13 тысяч гривен.