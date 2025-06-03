Дефіцит продуктів у Харкові є одним із проявів загальноукраїнської проблеми нестачі овочів.

Дефіцит продуктів у Харкові змушує українців бити на сполох, повідомляє Politeka.

Щовесни вартість овочів зростає, але цього року ціни побили всі рекорди — борщовий набір став розкішшю.

Дефіцит продуктів у Харкові є одним із проявів загальноукраїнської проблеми нестачі овочів. Як пояснюють експерти, основні причини — зміни клімату, відсутність зрошення та нестача сучасних сховищ.

Заступник голови аграрного комітету Верховної Ради Степан Чернявський наголошує, що через посуху в Одеській області аграрії змушені відмовлятися від вирощування овочів на користь менш вибагливих культур. Проте площі зрошуваних земель поступово зростають, і саме там висаджують овочеві культури, що дає шанс стабілізувати ситуацію.

Критичною проблемою залишається відсутність овочесховищ — до 80% врожаю просто псується. Це створює штучну нестачу і стимулює ріст цін. Держава вже пропонує підтримку будівництва сучасних сховищ, які дозволять зберігати овочі місяцями. Це зменшить сезонні коливання вартості й дозволить забезпечити стабільний доступ до продукції.

Навіть у складних умовах війни фермери готові інвестувати в розвиток, якщо бачать реальну підтримку з боку держави. Тож забезпечення стабільного врожаю та розвитку інфраструктури зберігання стане ключем до продовольчої безпеки країни.

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