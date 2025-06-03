Дефицит продуктов в Харькове заставляет украинцев бить тревогу, сообщает Politeka.

Каждую весну стоимость овощей растет, но в этом году цены побили все рекорды — борщовый набор стал роскошью.

Дефицит продуктов в Харькове является одним из проявлений общеукраинской проблемы нехватки овощей. Как объясняют эксперты, основные причины – изменения климата, отсутствие орошения и нехватка современных хранилищ.

Заместитель председателя аграрного комитета Верховной Рады Степан Чернявский отмечает, что из-за засухи в Одесской области аграрии вынуждены отказываться от выращивания овощей в пользу менее требовательных культур. Однако площади орошаемых земель постепенно растут, и именно там высаживают овощные культуры, что дает шанс стабилизировать ситуацию.

Критической проблемой остается отсутствие овощехранилищ — до 80% урожая просто портится. Это создает искусственную нехватку и провоцирует рост цен. Государство уже предлагает поддержку строительства современных хранилищ, позволяющих хранить овощи месяцами. Это снизит сезонные колебания стоимости и позволит обеспечить стабильный доступ к продукции.

Даже в сложных условиях войны фермеры готовы инвестировать в развитие, видя реальную поддержку со стороны государства. Так что обеспечение стабильного урожая и развитие инфраструктуры хранения станет ключом к продовольственной безопасности страны.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: необходимо подпадать под один из критериев.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто именно имеет право на выплаты от ООН.