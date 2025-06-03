Подорожчання продуктів у Сумській області зафіксовано практично в усіх категоріях.

Подорожчання продуктів у Сумській області продовжує залишатися актуальним питанням для споживачів, повідомляє Politeka.

Станом на 3 червня 2025 року, згідно з даними порталу "Мінфін", за останній місяць підвищилися ціни на низку базових харчових продуктів.

Зокрема, середня вартість сметани «Президент» 15% (350 г) зросла на 0,50 грн і становить 54,49. У мережах Metro і Novus вона коштує 53,98 та 54,99 гривні відповідно. Для порівняння, у магазинах "Сільпо" сметана «Селянська» 15% (300 г) коштує 56,99 гривень.

Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) подорожчав на 0,75 грн — до 61,49. Водночас у "Сільпо" кефір MiMiMilk 2,5% (900 г) пропонують за 44,99.

Ціни на бакалію також зросли. Вермішель коротка подорожчала до 34,49 гривні за 1 кг (+0,50). Манка «Хуторок» (800 г) — до 29,41 (+0,80). У "Сільпо" макарони КМФ коштують 31,99 гривню за 500 г, а органічна манка «Екород» — 70,99 за 400 г.

Підвищення торкнулося і хлібобулочних виробів. Хліб пшеничний «Цар Хліб» (600 г) тепер у середньому коштує 43,98 грн (+0,47). У "Сільпо" можна знайти хліб «Крафтяр» «Скандинавський» (100 г) за 7,71.

Отже, подорожчання продуктів у Сумській області зафіксовано практично в усіх категоріях — від молочної продукції до хліба і круп, що свідчить про стійку тенденцію до зростання споживчих цін.

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