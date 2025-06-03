Подорожание продуктов в Сумской области зафиксировано практически во всех категориях.

Подорожание продуктов в Сумской области продолжает оставаться актуальным для потребителей, сообщает Politeka.

По состоянию на 3 июня 2025 года, согласно данным портала Минфин, за последний месяц повысились цены на ряд базовых пищевых продуктов.

В частности, средняя стоимость сметаны "Президент" 15% (350 г) выросла на 0,50 грн и составляет 54,49. В сетях Metro и Novus она стоит 53,98 и 54,99 грн соответственно. Для сравнения, в магазинах "Сільпо" сметана «Крестьянская» 15% (300 г) стоит 56,99 гривен.

Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) подорожал на 0,75 грн - до 61,49. В то же время в "Сільпо" кефир MiMiMilk 2,5% (900 г) предлагают за 44,99.

Цены на бакалея также выросли. Вермишель короткая подорожала до 34,49 гривны за 1 кг (+0,50). Манка «Хуторок» (800 г) – до 29,41 (+0,80). В "Сильпо" макароны КМФ стоят 31,99 гривны за 500 г, а органическая манка «Экород» - 70,99 за 400 г.

Повышение коснулось и хлебобулочных изделий. Хлеб пшеничный «Царь Хлеб» (600 г) теперь в среднем стоит 43,98 грн (+0,47).

Следовательно, подорожание продуктов в Сумской области зафиксировано практически во всех категориях — от молочной продукции до хлеба и круп, что свидетельствует об устойчивой тенденции роста потребительских цен.

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